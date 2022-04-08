Уголовное дело: один телефон забыл, второй его забрал

У жителя Снежногорска украли телефон. Мужчина обратился с заявлением в полицию и пояснил, что забыл свой гаджет, когда собирал покупки на кассе в продуктовом магазине. И потом найти его не смог.

Сотрудники полиции отсмотрели кадры с камеры видеонаблюдения и опросили очевидцев. Позже они задержали ранее судимого жителя Гаджиево, который признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.