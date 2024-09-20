Уголовное дело по жёсткой посадке вертолёта направлено в суд

Командир воздушного судна нарушил правила безопасности и в условиях неблагоприятной погоды и совершил жёсткую посадку, столкнувшись с ледяной поверхностью озера.

К таким выводам пришли следователи, занимавшиеся выяснениям причин аварии, которая произошла с вертолётом Ми-8Т рейса Краснощелье – Ловозеро в феврале прошло года.

В результате ЧП трое пассажиров получили телесные повреждения, собственнику воздушного судна причинён крупный ущерб на сумму почти в 3,5 млн рублей.

Уголовное дело теперь направлено в суд.