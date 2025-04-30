Угроза подтопления объектов «Мурманэнергосбыта» отсутствует

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты предприятия ежедневно мониторят и контролируют уровень паводковых вод. На сегодняшний день уровень воды в смотровых колодцах закрытого участка реки Роста на территории котельной «Северная» порядка 40-50 см. Это соответствует прошлогодним показателям, сообщает руководитель штаба по контролю за прохождением паводка, заместитель генерального директора «МЭС» Андрей Горельцев.

Не внушает опасений и уровень воды в реке Кола, на берегу которой котельные в Шонгуе и Кильдинстрое. И тем не менее, для оперативного реагирования в «МЭС» сформировано 56 аварийных бригад, подготовлены насосы и другая спецтехника.