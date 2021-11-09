Угроза взрыва в аэропорту Мурманск оказалась ложной

Из-за сообщения о минировании здания аэровокзала сотрудников предприятия и пассажиров пришлось эвакуировать.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Они работали по плану, установленному согласно сложившейся ситуации. По данному факту проводится проверка.

Рейс в Пулково, который должен был быть в момент эвакуации, вылетел с задержкой 40 минут. Пассажиров других ближайших рейсов разместили в здании администрации аэропорта. Им предоставили горячие напитки.

Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что угроза взрыва не подтвердилась.