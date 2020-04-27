Угрожал ножом и похитил 6 тысяч рублей

В Ковдоре задержан подозреваемый в разбойном нападении.

На сотрудницу одной из организаций города напал мужчина, который, угрожая ножом, украл деньги из кассы. По отпечаткам пальцев, следам обуви и записям с видеокамеры правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее не судимый 45-летний местный житель. Свою вину он признал полностью. Часть похищенных средств к тому времени мужчина успел потратить.