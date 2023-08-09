Угрозы военной безопасности страны возросли кратно – Сергей Шойгу

Во время коллегии Министерства обороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях страны угрозы военной безопасности возросли кратно, речь прежде всего о Финляндии.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации: «На Западном и Северо-Западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьёзным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции».

По словам Шойгу, после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. «На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России» - подчеркнул глава Минобороны.