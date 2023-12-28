Ухо, горло, нос – органы, которые нуждаются в тщательной защите у северян

С ноября прошлого года отоларингологическое отделение областной клинической больницы - единственное в области. Здесь оказывают неотложную экстренную и плановую помощь, связанную с патологией лор-органов.

Константин Белоус, врач оториноларинголог Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Это и сильные боли в горле, носовые кровотечения, кровотечения из глотки, из ушей, когда у человека есть острая нехватка воздуха, менингиты, абсцессы».

В Мурманской области заболевания ЛОР-органов нередки, в связи с погодными условиями. Особенно в период полярной ночи - времени, когда сильно падает иммунитет.

Артём Терехов, врач оториноларинголог Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Специфика климатическая в том, что у нас, например, процент хронических острых отитов, адеидитов выше, чем, например, в средней полосе. Это на Северо-Западе связано с климатическими условиями. Зато, например, поллиноз, полипоз носа – хирургически различные виды, они у нас менее выражены, потому что цветения у нас меньше, чем на юге. И процент меньше этих заболеваний».

Весь спектр плановой помощи, в том числе высокотехнологичной, оказывается на базе ЛОР-отделения. Но врачи планируют вводить операции, в которых помощникам хирурга будет выступать специальное навигационное оборудование. Оно позволяет эндоскопу добраться до нужной точки и контролировать операционный процесс.

Артём Терехов, врач оториноларинголог Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Тогда мы сможем проводить какие-то вмешательства под контролем, которые производятся при помощи компьютеротомографии. Можем даже глазами не смотреть на пациента, а оперировать по навигации».

Несмотря на нехватку ЛОР-врачей в регионе, помощь пациентам в больнице оказывается круглосуточно. Однако, доктора призывают горожан и к личной ответственности - не затягивать, при первых же симптомах, например, выраженных болях в горле, резком снижении слуха, кровотечениях из носоглотки - сразу же обращаться к специалистам.