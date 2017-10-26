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День за днём с «Арктик-ТВ»26.10.17 19:30

Уходим от профицита к дефициту, или Депутаты областной Думы ищут «мёд», чтобы заманить на него врачей в регион

Депутаты Мурманской областной Думы провели втрое в осеннем политическом сезоне заседание. Главный вопрос – формирование бюджета парламентарии пока не рассматривали, отложив серьёзное дело на начало ноября. Но уже известно, что в новом финансовом году придётся экономить из-за дефицита бюджетных поступлений. Впрочем, важных пунктов в повестке было достаточно, в том числе, касающихся привлечения в регион врачей.

О проблеме нехватки медицинских кадров в регионе говорят последние несколько лет. В области существуют так называемые меры поддержки врачей и младшего персонала больниц и поликлиник, но суммы выплат явно не самые привлекательные для молодых специалистов. До недавнего времени, эта сумма составляла около 300 тысяч рублей. Если новый законопроект утвердят, то сумма компенсаций возрастёт  до полумиллиона. Но даже эти деньги без дополнительных мер, по мнению некоторых депутатов,  скорее всего, не помогут преодолеть кадровый голод.

- Что можно ещё сделать? – задаётся вечным вопросом Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы, главный врач. - Конечно же, на муниципальном уровне необходимо обеспечить предоставление жилплощади медицинским работникам. Мы видим, что в те районы, где квартиры предоставляются, медики едут, а есть районы, где несколько хуже с этим вопросом.

В сегодняшней повестке нет главных вопросов о бюджете, так как народные избранники ждут пока «денежную» тему рассмотрят в правительстве региона. где совещание по этой теме должно пройти  уже ближайшее время. Но точно известно, что социальная ориентированность, как и прежде, сохраниться, а сверстать главный финансовый документ парламентарии обещают с 10  дефицитом, что укладывается в федеральные нормы.

Ввиду снижения компенсаций федеральным центром, например, транспортной отрасли, заксобранию придётся серьёзно потрудиться, чтобы найти новые источники для пополнения казны и найти недостающие средства на дорожные работы будущего года. Судя по целому ряду налоговых вопросов, курс взят очень конкретный, однако, как показывает практика, опыт не самый популярный.

- По девяти месяцам этого года у нас общий недобор бюджета по доходной части  составляет  где-то 2 миллиарда 400 миллионов рублей, - приводит цифры Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Это скажется на бюджете всего года. В том году мы его, как помните, принимали с профицитом, то, наверное, сейчас он уже будет с каким-то дефицитом.

Но начинают заседание областного  парламента с вручения удостоверения и значка новому депутату экс-главе Ловозерского района Александру Шестаку, и с назначения на должность мировых судей, которые будут работать в Кандалакше, Полярных Зорях и Заполярном. Такая, по сути формальная процедура, вызвала много вопросов у депутатов. Но, вероятно, самый оригинальный вопрос задал  председателю Мурманского областного суда  Максим Белов: «Сейчас мы с вами вместе разделяем эту ответственность по назначению судей. Скажите, какой самый важный критерий, по которому мы, как депутаты, не зная конкретного человека, можем оценивать кандидатуру и понимать, подходит ли она  или нет, - справедливо говорит Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. -  Что нам брать за основу - опыт работы?! Все брать за основу, в комплексе?!»

Других народных избранников  интересовали конкретное положение дел в судебной практике. Например, число обращений, связанных с невыплатой алиментов или задолженностями по коммунальным платежам. Как оказалось, эти деве категории лидируют среди других правонарушений.

 

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