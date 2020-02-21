Уходит главный режиссер Мурманского областного драмтеатра

Главный режиссер областного театра драмы Станислав Васильев покидает свой пост. Он руководил труппой чуть больше года. 22 февраля - последний рабочий день театрального деятеля. Сегодня вечером состоится показ его феноменального спектакля «Поминальная молитва».

За время его работы в репертуаре облдрамы появились новые интересные постановки, а артисты сожалеют об уходе режиссера.

Станислав Васильев переезжает в столицу Чувашии город Чебоксары. Оттуда к нам на Север приехала новый министр образования региона. Вот такая рокировка.