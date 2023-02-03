Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи

Уходя – уходи. Мурманчанин, узнав о закрытии финского консульства в нашем регионе, решил сделать добрый жест и вернуть им забытые вещи.

Игорь Буренко - обычный мурманчанин, который внимательно следит за жизнью в регионе и мире. Узнав о закрытии финского консульства в нашем городе, он решил сделать добрый жест и вернуть потерянный во времена войны финнами предмет – немецкую каску. Её нашли поисковики в Карелии.

Игорь Буренко, мурманчанин: «В связи с тем, что представители Финляндии покидают наш город-герой Мурманск, ребята просили передать им, вернуть их прошлое, чтобы оно не валялось на нашей земле. И пусть они перестанут стесняться его уже. И хотелось бы сказать им, что мы знаем и помним, кого руководство Финляндии поддерживало во время Великой Отечественной войны».

А еще мужчина решил подарить уходящим представителям финского государства мужские коньки. Их он просит передать фигуристу-трансгендеру, который выступил на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Игорь Буренко, мурманчанин: «На ледяном поле чемпионата ползал мужчина какой-то, изображал из себя фигуристку в женском одеянии. Конечно, меня это поразило. Я хочу подарить им эти коньки, видимо у него нет возможности их купить. И хотел бы посоветовать ему заниматься хоккеем, особенно русским».

Игорь Буренко хотел передать презенты финнам лично в руки, но не смог попасть внутрь. Двери консульства были закрыты, а на стук никто не открыл. В итоге, мужчина оставил каску и коньки на пороге.