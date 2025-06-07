Уходящая неделя была наполнена печальными событиями и криминальными происшествиями

После продолжительной болезни не стало сенатора Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой. Много лет она трудилась на благо Кольского Севера. 16 июня ей бы исполнилось 52 года.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Алексей Шамов, руководитель Мурманской лиги КВН, и Татьяна Литвинова, заместитель главного врача МОДКБ.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Адреса бомбоубежищ появятся на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в МЧС России. Доступ к такой информации уже имеют жители Белгородской области. Проект прорабатывают совместно с Минцифры РФ и запустится во всех субъектах страны. Также МЧС планирует информировать население и об эвакуационных пунктах в случае объявления эвакуации.

Отыскать родного человека за тысячи километров от дома, чтобы попрощаться. 83-летняя блокадница посетила губу Среднюю Кольского залива в Мурманской области, которая стала местом гибели её отца-лётчика в годы Великой Отечественной войны.

После продолжительной болезни не стало сенатора Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой. Много лет она трудилась на благо Кольского Севера. 16 июня ей бы исполнилось 52 года.

Времена, когда Норвегия, Швеция и Финляндия считались странами, максимально лояльными к малочисленным коренным народам, похоже, безвозвратно ушли. Теперь во главе угла у наших соседей - показная демонстрация заботы о российских релокантах из саамов. При этом о своих представителях малых народов эти страны иногда забывают. Да и о наших заботятся далеко не о всех, предпочитая держать людей в чёрном теле, чтобы мотивировать их лучше бороться с Россией из-за рубежа.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Колы обвиняемой в превышении полномочий. По данным следствия, подозреваемая в 2019 году вне очереди и без достаточных оснований предоставила для проживания на условиях социального найма мужчине квартиру в Коле, лишив малоимущих граждан, признанных нуждающимися жилья. Ещё на этапе предварительного следствия на имущество экс-чиновника был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

В больнице умер мужчина, устроивший беспорядочную стрельбу с крыши дома №10 на Кольском проспекте в марте этого года. При штурме он был ранен в голову и бедро, а после в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Как сообщают следователи, за все время 44-летний стрелок ни разу так и не пришёл в сознание. Во время ЧП никто не пострадал. Мотивы поступка остаются загадкой. Однако, в прошлом году мужчину уже задерживали правоохранители, он по решению суда проходил принудительное психиатрическое лечение.

Спички - детям не игрушка! В Мурманске школьники случайно устроили пожар на детской площадке. Пострадавших нет, но огонь сильно повредил игровой комплекс.

Вопросы содержания и ремонта дорог в столице заполярья обсудил губернатор с представителями администрации Мурманска.

Полицейские областного центра пресекли деятельность наркосбытчика. Молодого человека задержали с поличным на проспекте Героев-североморцев. Во время личного досмотра у него было обнаружено 9 свёртков, обмотанных изолентой светло-бежевого цвета с неизвестным веществом внутри. Экспертиза подтвердила, что внутри метилэфедрон. У задержанного был изъят и смартфон, в котором хранились данные о местонахождении тайников-закладок, организованных им для последующего незаконного сбыта. В рамках предварительного следствия подозреваемый признал вину в полном объёме. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

В Мурманске сотрудниками Госавтоинспекции установлена нетрезвая автоледи, попытавшаяся уйти от ответственности за совершенное ДТП. Водитель автомобиля «Mitsubishi», не справившись с управлением транспортного средства, снесла металлическое ограждение в одном из дворов. Пытаясь ввести в заблуждение полицейских, 23-летняя жительница Мурманска пересела на пассажирское сидение, поменявшись местами с подругой. Но инспекторы просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и выявили обман. Тест на алкогольное опьяней оказался положительным. Суд арестовал нарушительницу на 10 суток. Автомобиль полицейские вернули владельцу - знакомому девушек.

Бдительные мурманчане помогли сотрудникам ГАИ задержать нетрезвого водителя. Очевидцы сообщили о том, что возле пешеходного перехода на улице Карла Либкнехта резко остановился автомобиль «Инфинити», а человек за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения.

С наступлением лета в Мурманской области водители стали чаще нарушать ПДД. Зачастую они превышают скорость, чтобы добраться до места назначения быстрее, но есть и такие, кто выезжает на встречную полосу там, где этого делать нельзя.

Кожанка, шлем и дорога под двумя колесами. Мотопробегом по ЗАТО Александровск байкеры открыли сезон в муниципалитете. Этой акцией они напомнили водителям автомобилей об участниках дорожного движения на мотоциклах и порадовали александровцев галереей самых разных двухколесных машин.

Областная научная библиотека стала местом для проведения неформальной встречи «Время семьи». Её участники совместно прорабатывали вопросы формирования благоприятной среды для создания и жизни семей на Кольском Севере.

Совсем скоро команда заполярных одаренных ребят выступит на всероссийской олимпиаде по спортивному программированию, которая пройдёт в Мурманске. Пока же юные северяне проходят подготовку с лучшими тренерами России на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Наступили летние каникулы, но это совсем не значит, что школы закрыли свои двери для детей. С началом лета в Мурманске открылись школьные лагеря. В одну из таких школ пришла и министр образования Мурманской области Диана Кузнецова. Как она оценила работу педагогов расскажет Анастасия Кочурова.

В Мурманской области во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства приняли участие уже более 50 тысяч человек. Активность северян позволила улучшить 91 пространство и 157 общественных территорий. В этом году онлайн-голосование на портале «Госуслуги» проводится до 12 июня. Ещё можно выбрать одну из площадок – улицу Воровского или площадь перед ГДЦ «Меридиан».

Мы продолжаем цикл сюжетов об улицах Мурманска и истории Кольского Заполярья. В этот раз наша корреспондент Анастасия Кочурова расскажет об улице, которая носит имя Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

Для того, чтобы полюбоваться природой, не обязательно уезжать за город. В Мурманске есть немало благоустроенных мест для отдыха и прогулок. Подробнее в нашем сюжете.