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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.24 20:30

Уходящая неделя отметилась убедительными итогами выборов губернатора, залётными беспилотниками и ограничениями в работе аэропортов Мурманской области, прекрасным началом осени

И конечно же северян продолжает удивлять и радовать погода. Такого тёплого сентября мы не ожидали. Побит рекорд 20-летней давности. На этом фоне привычные разговоры об начале отопительного сезона отошли на второй план. А между тем наш регион продолжает готовиться к наступлению холодов.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Евгений Кондращенко, пост-бард (творческое объединение «JACK, SMEDSEN & VISOTA»); Дарья Высоцкая, поэт (творческое объединение «JACK, SMEDSEN & VISOTA»).

На этой неделе самой обсуждаемой новостью стали прилеты в регион беспилотников и ограничения в работе аэропортов нашего региона. Губернатор Андрей Чибис призвал жителей быть бдительными.

Второй по значимости новостью стали итоги выборов губернатора. Сюрприза не произошло - убедительную победу одержал действующий глава региона. Андрей Чибис улучшил свой показатель пятилетней давности, да, и явка на выборах в этом году оказалась самой высокой с 2014 года.

И конечно же северян продолжает удивлять и радовать погода. Такого тёплого сентября мы не ожидали. Побит рекорд 20-летней давности. На этом фоне привычные разговоры об начале отопительного сезона отошли на второй план. А между тем наш регион продолжает готовиться к наступлению холодов.

В Мурманске работы по подготовке к началу отопительного сезона внутридомовых систем многоквартирных домов и социальных объектов завершены. На финише оформление паспортов готовности объектов. В регионе продолжают повышать качество коммунальных услуг. Например, выполнена реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское, ведутся работы по капитальному ремонту более двух километров сетей теплоснабжения в Октябрьском округе, продолжается реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива.

Журналисты «Арктик-ТВ» заглянули в лабораторию Роспотребнадзора. 15 сентября - День рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Ей исполняется 102 года. Долгое время это ведомство было закрытым для чужих глаз. Мы знали, что Роспотребнадзор следит за качеством, но не понимали, как ведётся эта работа. В преддверии профессионального праздника журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Максим Петровичев заглянули в гости к специалистам…

Всероссийский форум рабочей молодёжи, который впервые провели в Мурманской области, собрал более 1000 северян и 300 молодых специалистов из разных уголков страны.

12 сентября в Мурманской области стартовал фестиваль «ВместеЯрче», посвящённый энергосбережению и экологии.

Эффективно и экологически чисто: как зарядить мобильный телефон в походе? Разбирался гимназист из Полярного Алексей Рожков. Изобретение юного александровца отметили на Всероссийском уровне, а совсем скоро исследователь отправится за призом в Государственную Думу.

В Мурманске продолжают появляться новые уличные произведения искусства. Очередной мурал украсил один из домов Октябрьского района.

Десять тысяч километров, 6 маяков и 6 морей – именно столько в планах преодолеть и посетить у участников автопробега «Культура. Патриотика. Семья» из Самары. Конечной точкой в Мурманской области для автомобилистов стало Видяево

Уже в 30-й раз стартовали традиционные всероссийские соревнования «Школа безопасности». Региональный этап включает в себя несколько дней испытаний для команд младшего возраста.

В Мурманской области растёт число многодетных семей. На сегодняшний день их уже 9,5 тысячи. Недавно орденом «Родительская слава» удостоили одну из таких. Поздравил и вручил супругам Асе и Дмитрию Аверкиевым удостоверение многодетной семьи нового образца губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На встрече с главой региона были и четверо детей семейства. Старшая дочь Виктория, продолжая традиции, уже сама стала мамой. Сын Максим – студент Мурманского арктического университета, входит в состав региональной сборной по биатлону. Его сестра Мария успешно совмещает учебу в четвёртом классе с занятиями лыжными гонками в спортивной школе олимпийского резерва. Младшая Дарья пошла в этом году во второй класс, а также поступила в музыкальную школу. Почётной награды семья была удостоена по Указу Президента России Владимира Путина в августе этого года. Вместе со званием Аверкиевы получили 5 млн рублей, которые можно направить на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий.

В Мурманской области военнослужащим начнут возмещать расходы за использование личного транспорта в командировках и отпусках. По инициативе губернатора военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Ранее этот вопрос уже неоднократно поднимался во время встреч. Теперь процедура компенсации расходов регламентирована.

Уже в это воскресение на сцене Дворца культуры имени С.М. «Кирова» самодеятельный коллектив драматического театра «Комедиограф» покажет спектакль по пьесе русского классика Александра Островского. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось заглянуть за кулисы во время одной из репетиций.

«Бардак» – дело творческое: в Полярном открылась арт-студия, где для мам и детей проводят полезные мастер-классы и душевные встречи. На открытии побывала корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Григорян.

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