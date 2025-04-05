Уходящая неделя удивила арестом главы ЗАТО Видяево и стрельбой с крыши дома на Кольском проспекте Мурманска

Самое резонансное событие уходящей семидневки - суд заключил под стражу главу ЗАТО Видяево. Сергей Богза был задержан с поличным, при получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Следователями установлено, что в 2024 году обвиняемый за незаконное вознаграждение заключил с коммерческой организацией из Мурманска, как с единственным поставщиком, договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Юлия Можейко, балетмейстер ансамбля бального танца «ОниОна», Антон Звонилов, балетмейстер ансамбля бального танца «Ювента», и Елена Шишкина, руководитель компании «Мурман Очки».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Самое резонансное событие уходящей семидневки - суд заключил под стражу главу ЗАТО Видяево. Сергей Богза был задержан с поличным, при получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Следователями установлено, что в 2024 году обвиняемый за незаконное вознаграждение заключил с коммерческой организацией из Мурманска, как с единственным поставщиком, договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево. Суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ещё одно событие, всколыхнувшее всю страну. В минувшее воскресенье мурманчанин устроил стрельбу с крыши жилого дома на Кольском проспекте. Пугающие выстрелы продолжались несколько часов. В ситуации разбирались журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Виталий Артемьев.

На этой неделе из-за штормового ветра с площади Пяти Углов на время убрали кита – ставшего одним из символов Международного арктического форума. Но организаторы обещают вернуть его на место после того, как стихнет непогода. Но даже в отсутствии арт-объекта форум надолго останется в воспоминаниях мурманчан.

Равный равному: онкоконсультант из Москвы пообщалась с женщинами Печенгского района и Мурманска с онкодиагнозами, чтобы помочь им ориентироваться в информационных потоках, чтобы дать им импульс в схватке за жизнь.

Хоккейный клуб «Мурман» вышел из суперлиги. Команда 7 лет держалась в высшем спортивном дивизионе, но теперь приняла решение перейти в высшую лигу.

В рамках национальной программы «Красная машина» звёзды и мастера хоккея передавали свой опыт подрастающим спортсменам. Завершились тренировочные сборы фестивалем хоккея.

Мурманское областное радио отпраздновало 95-летний юбилей. По случаю такого важного события в ДК имени С.М. Кирова провели торжественное мероприятие, на котором собрались верные слушатели, ветераны и нынешние сотрудники радиоредакции.

Артисты Мурманского областного драматического театра Северного флота провели публичную читку пьесы «Саныч». История педагога, смотрителя музея, которую написал Виталий Наумов, выиграла конкурс «Детство. Отрочество. Юность».