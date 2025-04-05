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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.25 20:30

Уходящая неделя удивила арестом главы ЗАТО Видяево и стрельбой с крыши дома на Кольском проспекте Мурманска

Самое резонансное событие уходящей семидневки - суд заключил под стражу главу ЗАТО Видяево. Сергей Богза был задержан с поличным, при получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Следователями установлено, что в 2024 году обвиняемый за незаконное вознаграждение заключил с коммерческой организацией из Мурманска, как с единственным поставщиком, договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Юлия Можейко, балетмейстер ансамбля бального танца «ОниОна», Антон Звонилов, балетмейстер ансамбля бального танца «Ювента», и Елена Шишкина, руководитель компании «Мурман Очки».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Самое резонансное событие уходящей семидневки - суд заключил под стражу главу ЗАТО Видяево. Сергей Богза был задержан с поличным, при получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Следователями установлено, что в 2024 году обвиняемый за незаконное вознаграждение заключил с коммерческой организацией из Мурманска, как с единственным поставщиком, договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево. Суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ещё одно событие, всколыхнувшее всю страну. В минувшее воскресенье мурманчанин устроил стрельбу с крыши жилого дома на Кольском проспекте. Пугающие выстрелы продолжались несколько часов. В ситуации разбирались журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Виталий Артемьев.

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