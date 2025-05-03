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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.25 20:30

Уходящий апрель в Мурманской области отметился ростом цен, «Арктическим хакатоном» и онлайн-турниром по шахматам между детьми областного центра и китайского Ляньюньган

Многие северяне хорошо знают сотрудников драматического театра по спектаклям. Но творческие люди, порой, не ограничиваются какой-то одной стезей. Так, в фойе учреждения культуры появилась выставка художественных работ членов творческого коллектива. В следующий раз перед началом представления или в антракте стоит обратить внимание на эту необычную экспозицию.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Сергей Александрович Буев, и.о. заведующего кафедрой судовождения Морской академии МАУ.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В акватории Баренцева моря экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса отработали взаимодействие с фрегатом Северного флота «Адмирал Горшков». Учения в рамках плановой боевой подготовки были направлены на совершенствование взаимодействия морской авиации и корабельных групп в открытом море.

Цены в Мурманской области в марте выросли на 1,4% к февралю. Больше всего за месяц подорожали услуги и продовольствие, чуть менее – непродовольственные товары. Из-за исчерпания запасов прошлогоднего урожая магазины перешли на более дорогие импортные поставки овощей. В результате в марте выросли цены на капусту, морковь, картофель и свеклу. В то же время яйца второй месяц подряд дешевели, потому что российские фабрики увеличили производство. Среди непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на смартфоны.

В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя. Во время патрулирования в районе улицы Рогозерской внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Опель-Астра», которым управлял мужчина 1983 года рождения. Экспертиза подтвердила у водителя признаки алкогольного опьянения. Было установлено, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишён водительских прав. В отношении автолюбителя-нарушителя возбуждено уголовное дело.

Мурманские студенты защищали свои бизнес-идеи на «Арктическом хакатоне». Конкурс проводится в рамках Всероссийского научно-практического мероприятия «Студенческое измерение современного и будущего Арктики».

Дополнительные баллы при поступлении в вуз - стимул победить в региональной олимпиаде по русскому языку, которую писали в стенах Мурманского арктического университета.

От работы контрразведки до операций в полевых госпиталях. В Снежногорске прошёл ежегодный 5Д форум «Наследие Победы.

Многие северяне хорошо знают сотрудников драматического театра по спектаклям. Но творческие люди, порой, не ограничиваются какой-то одной стезей. Так, в фойе учреждения культуры появилась выставка художественных работ членов творческого коллектива. В следующий раз перед началом представления или в антракте стоит обратить внимание на эту необычную экспозицию.

Как Великая Отечественная война стала частью истории одной большой саамской семьи. В семейной музейной комнате Шаршиных собраны уникальные изделия, которые передавались из поколения в поколение 200 лет. Об оленях, Празднике Севера и создании национальной саамской одежды рассказали жительницы станции Лопарской.

На этой неделе мы все отмечали День весны и труда, но кого и стоило поздравить с Первомаем, так это героя нашего следующего сюжета. Настоящий труженик, который и в 89 лет продолжает быть активным.

Самых быстрых спортсменов по плаванию определили на двухдневных городских соревнованиях в Мурманске.

В Мурманске впервые провели онлайн-турнир по шахматам между детьми нашего города и китайского Ляньюньган. Соревнования проводили в дисциплине «блиц». А кто победил по итогу, расскажем прямо сейчас.

Творчество объединяет, раскрепощает и помогает, особенно тем, кому это больше всего нужно. Об уникальном проекте «Арт-студия на выезде» и его подопечных сюжете моих коллег.

«Арктическая кухня» – наш северный бренд, о котором знают уже не только в России, но и в мире. Но научиться вкусно готовить эти блюда не так-то просто, как кажется. Ведущие шеф-повара Мурманска провели для будущих специалистов тематический мастер-класс.

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Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
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