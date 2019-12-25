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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.19 19:30

УК «Вертикаль» старается работать на «отлично»

Содержание придомовой территории, уборка и вывоз снега - обязанности любой управляющей компании в зимний период. Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» проверила, как с ними справляются коммунальщики Североморска. Для этого журналисты посетили один из дворов, пообщались с жителями и с подоспевшим директором управляющей компании «Вертикаль».

Автовладельцы торопятся отогнать машины со двора, чтобы позволить погрузчику качественно убрать снег с придомовой территории. Те жители, которые небезразлично относятся к своему двору, понимают, что для работы техники надо создать условия, а не оставлять преграды в виде машин. Это и есть нормальное взаимодействие жителей и управляющей компании.

Мария Заварухина, жительница ЗАТО г. Североморск: «У нас тут есть проблемная  горка, на которую тяжеловато заезжать, на ней образовалась  снежное месиво, так как недавно снегопад был. Решила, что надо позвонить в нашу управляющую компанию. Не успела позвонить, а они уже приехали и сделали всё».

В обслуживании у «Вертикали» 24 дома, коммунальщики чистят козырьки подъездов и дворы по заранее утвержденному расписанию. Во время снегопадов приходится работать усерднее, но это вовсе не значит, что от напряженного графика пострадают сотрудники управляющей компании. К персоналу здесь бережное отношение.

Игорь Соловьев, генеральный директор УК «Вертикаль»,  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск: «Усилили бригаду дворников, потому что у нас, в отличие от других компаний, в штате отдельно дворники, отдельно уборщики. Это важно в сложный зимний период. У нас тотальных проблем нет,  мы готовы к тому, что снег будет идти часто».

В новогодние праздники специалистам также будет не до отдыха, поддерживать чистоту во дворах надо всегда. Единственное время, когда действительно можно будет перевести дух, так это с наступлением морозов, но их  в ближайшую неделю не прогнозируют.

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