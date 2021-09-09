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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.21 19:30

Указом Президента РФ Владимира Путина Мончегорску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Напомним, онлайн-голосование в поддержку данной инициативы длилось чуть больше месяца.

На заседании организационного комитета «Победа» указом президента Владимира Путина 12 населенным пунктам нашей страны присвоены звания «Город трудовой доблести». В этом списке есть и Мончегорск.

Виктор Садчиков, глава администрации г. Мончегорска: «Теперь подвиг тысяч мончегорцев в годы Великой Отечественной войны внесён в историю нашей великой страны. Я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, кто нам помогал, кто выразил свою поддержку. Мы добились этого. Теперь только вперед».

За присвоение Мончегорску звания город трудовой доблести проголосовали почти 64 тысячи жителей Мурманской области.

Андрей Рудаков, депутат Совета депутатов Мончегорска: «Огромнейшие слова благодарности тем людям, которые приняли участие в голосовании в поддержку. Тем самым они ввели город в историю, зашли сами туда».

Максим Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Достойно и по заслугам оценён вклад мончегорских металлургов, работников комбината «Североникель», который 14 раз в годы войны награждался почётным званием комитета обороны. Отмечен вклад медиков, которые работали в военных госпиталях в Мончегорске».

Выбрали северяне и место, где в городе установят стелу «Город трудовой доблести». Большинством голосов была выбрана аллея Ермакова – любимое мончегорцами место для прогулок. Примечательно, что за многолетнюю историю Мончегорска почётное звание станет первой значимой наградой для муниципалитета.

 

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