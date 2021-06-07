Уклонение от уплаты алиментов – серьёзное правонарушение, чреватое суровыми последствиями

Например, в Никеле злостный неплательщик понёс суровое наказание за своё преступление.

Каждый родитель должен понимать, что даже, несмотря на любые жизненные обстоятельства, он должен заботиться о своём ребёнке. Житель посёлка Никель уже не в первый раз привлекается к ответственности за неуплату алиментов. За неисполнение решения суда об уплате алиментов должник неоднократно нёс административную ответственность, а так же был судим за кражу. Но теперь мужчина отправится в колонию строгого режима.

Отец предпочёл забыть о своём ребёнке, на работу не устраивался, от уплаты алиментов всячески уклонялся. Его задолженность по исполнительному производству составила более 670 тысяч рублей.