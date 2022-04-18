Украинская бабушка с красным флагом «пришла» в Мурманск

В Мурманске на фасаде одного из домов по проспекту Кирова появился мурал, на котором изображена бабушка с красным флагом. Автор работы -местный художник.

Молодой человек, как и многие в стране, проникся историей бабушки, которая ждала прихода российских солдат, но встретилась с украинскими «шутниками» в погонах. Они и растоптали флаг СССР в грязи, вырвав его из рук пожилого человека.

Идея обновить старое граффити на фасаде дома появилась у местного товарищества собственников жилья, задумку подержала региональная молодёжка ОНФ и художник Павел Ненашев.