День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.22 19:30
Украинская бабушка с красным флагом «пришла» в Мурманск
В Мурманске на фасаде одного из домов по проспекту Кирова появился мурал, на котором изображена бабушка с красным флагом. Автор работы -местный художник.
Молодой человек, как и многие в стране, проникся историей бабушки, которая ждала прихода российских солдат, но встретилась с украинскими «шутниками» в погонах. Они и растоптали флаг СССР в грязи, вырвав его из рук пожилого человека.
Идея обновить старое граффити на фасаде дома появилась у местного товарищества собственников жилья, задумку подержала региональная молодёжка ОНФ и художник Павел Ненашев.
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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