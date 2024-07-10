Украинские спецслужбы пытались совершить теракт на российском авианосце «Адмирал Кузнецов»

В марте этого года с 24-летним военнослужащим на тяжёлом и авианесущем крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов» через мессенджер связался сотрудник спецслужб Украины. Он представился «Олегом» и пытался психологическим давлением склонить молодого человека на совершение теракта.