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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.24 19:30

Украл часы, чтобы получить срок отсидки на четыре года

Мурманскими полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении часового магазина, расположенного в торговом центре на улице Ленинградской.

Один из посетителей точки похитил две пары наручных часов общей стоимостью более 36 тысяч рублей.

Продавец-консультант пояснила, что в салон под видом обыкновенного покупателя зашёл неизвестный мужчина и попросил показать ему для примерки некоторые модели часов. Надев дорогостоящие аксессуары, нарушитель сбежал, не оплатив товар.

Вскоре сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль, в котором и находился подозреваемый.

В отделе полиции задержанный пояснил, что успел продать аксессуары неизвестным лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

За «грабёж» ранее судимому мужчине грозит лишения свободы на срок до 4 лет.

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