Украл флотского мазута на 9 млн рублей. Наказали на 9,5 млн

В Гаджиеве осудили мошенника, который незаконно обогатился за счёт корабельного топлива и топлива предназначенного для котельной.

Установлено, что подозреваемый оказывал пособничество в хищении флотского мазута. Топливо поставлялось не полностью, а вырученные от продажи средства распределялись между участниками организованной преступной группы.

Вина мошенника была полностью доказана в суде. Он приговорен к 5 годам лишения свободы условно. За совершенное преступление с осужденного взыскан материальный ущерб в сумме более 9,5 млн рублей.