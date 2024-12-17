Украл колье и несколько брошей, чтобы продать и купить алкоголь

Воспользовавшись тем, что продавец отвлёкся, подозреваемый схватил подставку с женским колье и несколько брошей.

По такому сценарию произошла кража в одном из магазинов украшений в Мурманске. Раскрыть преступление и задержать нарушителя помогли видеозаписи с камер наблюдения.

Подозреваемым оказался местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражи. Похищенное имущество он продал, а на деньги приобрёл алкогольную продукцию.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.