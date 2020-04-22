Украл кошелёк в кафе и попал на видеокамеры

Мурманские полицейские разыскивают посетителя одного из кафе, расположенных на улице Самойловой областного центра. Мужчину подозревают в краже кошелька. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На вид подозреваемому 38-45 лет, среднего телосложения, рост 170- 175 сантиметров , волосы тёмные, на макушке залысина. Был одет в чёрную кофту, синие джинсы, на левой руке часы серебряного цвета.

Если вам известно местонахождение этого мужчины, просим сообщить об этом в полицию по телефону 02.