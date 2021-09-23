Украл золотишко из магазина почти на 16 тысяч рублей

Не отпугнули его даже камеры видеонаблюдения.

В Мурманске 46-летний мужчина ограбил ювелирный магазин в одном из отделов торгового центра. Злоумышленник воспользовался тем, что витрина была не закрыта на замок. Он похитил кольцо и серьги на сумму около 16 тысяч рублей.

Вскоре он был задержан. В содеянном подозреваемый признался и рассказал оперативникам, что похищенное имущество уже успел продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.