Украла, съела – в тюрьму… Романтика в жизни одной северянки

В Мурманске оперативниками установлена подозреваемая в хищении из магазинов продуктов питания и бытовой химии.

Девушка зашла в торговую точку на улице Свердлова областного центра, подошла к витрине с товарами, переложила их в свой рюкзак, после чего спешно покинула помещение.

Ранее судимая за совершение кражи местная жительница в содеянном созналась, объяснив свой поступок затруднительным финансовым положением.

Также были зафиксированы аналогичные факты совершенного ей хищений из супермаркетов на улицах Маклакова и Новое Плато.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.