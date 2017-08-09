Украшают мурманчане свой любимый город

Мурманск переживает бум благоустройства, причём неравнодушных жителей, готовых потратить часы своего личного времени, возделывая клумбы рядом с домом, с каждым годом становится все больше. На волне этих увлечений северян в администрации города организовали специальный конкурс для садоводов.

Профиль пса в фанерной скульптуре угадывается безошибочно, а намордник и характерная поза придают изделию народного творчества ещё больше сходства с оригиналом. Видимо, инцидентов, когда любимый палисадник становился туалетом для не менее любимых питомцев в одном из дворов на улице Старостина, было предостаточно. Вот таким оригинальным образом, установив знак, местные жители решили бороться с теми, кто выгуливает собак на их садовом участке.

По соседству закреплена пугающая табличка, которая предупреждает всех владельцев четвероногих друзей. Земля обработана химикатами, если что-то произойдёт с животными, то винить придётся только себя. Так поклонники благоустройства дворовых территорий защищают свои зелёные территории, ведь сегодня клумбы пришла оценить конкурсная комиссия.

- Мы ежегодно проводим конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом». У нас четыре номинации: лучший зелёный дворик; лучшая клумба-цветник; лучшее оформление учреждения образования и лучшее оформление территории предприятия/организации, - рассказал Владимир Гаража, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Одна из таких организаций - муниципальная клиника «Дента». Персонал учреждения решил использовать небольшое свободное пространство рядом с медицинским заведением, чтобы установить клумбы. В них врачи высадить цинерарии и бархатцы. Живое украшение заметно изменило внешний вид, цветы не хуже стоматологов подталкивают пациентов чаще улыбаться.

- Честно скажу, эта маленькая клумбочка «привела» много пациентов в нашу клинику, - говорит Татьяна Елпанова, участник конкурса, директор стоматологической клиники «Дента». - Из-за любопытства люди пришли, сначала посмотрели наши клумбочки, а заодно зашли и к нам.

Заявки на участие в конкурсе принимали с апреля по 31 августа, теперь же комиссия выставляет оценки. Итоги подведут в октябре, тогда же состоится награждение победителей, самым талантливым садоводам вручат ценные призы.