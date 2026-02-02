Украсили свой двор лучше всех – получили миллион

В регионе подвели итоги конкурса новогоднего оформления дворовых территорий. В конкурсе принимали участие жители совместно с управляющими компаниями.

На первом этапе отбор проводили муниципалитеты, потом на региональном уровне были выбраны победители. Критериев было несколько – наличие праздничной ели, оригинальность оформления и привлечение как можно большего числа соседей к участию.

По миллиону на благоустройство дворовых территорий получат в этом году жители трёх самых красиво украшенных дворов в ЗАТО город Заозерск, посёлке Зареченск и в Мурманске.