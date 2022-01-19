«Улётная» погода, или Пришла новая зима, а проблемы старые

Последние несколько дней в Заполярье сохранялась по-настоящему «улетная» погода. Сильный ветер и метель буквально сносили северян с ног, дороги регионального значения закрывались, машины застревали в снежных кучах. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила посмотреть, как справляются с интенсивными осадками в Североморске и Мурманске.

Новый год начался с обильных снегопадов. Только за первую неделю выпало порядка 66% месячной нормы осадков, а за выходные, 15 и 16 января, ещё 33%. В таких непростых условиях огромная нагрузка и ответственность ложится на управляющие организации, которые должны очистить не только входные группы, тротуары, кровли, но и дворовые территории, а также проезды и контейнерные площадки, чтобы обеспечить функционирование коммунальных и экстренных служб.

Управляющая компания СЖКХ в Североморске в усиленном режиме ведёт борьбу со стихией, все фотоотчеты размещаются в сети «Интернет».

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «Наши сотрудники выходили ежедневно. 3, 5 и 7 января мы работали полные смены, все остальные праздничные дни мы дежурили, по четыре звена единиц техники ежедневно были на выходе. После того, как в понедельник губернатор ввёл режим повышенной готовности в Североморске, теперь ежедневно на выходе шесть звеньев техники, 13 единиц. Работаем ежедневно до восьми часов вечера».

Активная борьба со снежными завалами ведется и в столице Заполярья. Компания «Севжилсервис» не прекращает чистку дворов и вывоз снега ни на минуту: технику выводят и днём, и вечером, и в выходные дни. Главная задача остается прежней – обеспечить беспрепятственное передвижение во дворах жителям, автомобилям экстренных служб и специализированной технике.

Как и в Североморске, так и в Мурманске работу сотрудников осложняют припаркованные машины, халатность владельцев не позволяет в полной мере очищать дворы.

Татьяна Зеленина, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Единственная проблема, как вы видите, которая возникает, это припаркованный автотранспорт. Это сказывается на качестве уборки».

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «Проблема самая главная – это припаркованный автотранспорт. Мы заранее вывешиваем объявления, оповещаем жильцов о механизированной уборке, но как вы видите, всё стоит, никто не убирает. Сегодня мы могли бы вычистить двор до асфальта. Если не найдём владельца машины, естественно, часть территории мы не уберём».

Напоминания о том, когда намечается ближайшая уборка, размещают у входа в подъезды домов. Автовладельцам рекомендуется заранее переставить свой автомобиль в другое место, чтобы не мешать работе служб.