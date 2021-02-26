Улица Комсомольская, заснеженная улица моя

Традиционно на портал «Наш Север» поступают десятки обращений от жителей Мурманской области. Центр управления регионом старается оперативно реагировать на жалобы северян.

Сегодня, для традиционной проверки специалисты совместно с администрацией города посетили и выслушали претензии жильцов дома номер 3 на улице Комсомольской.

Последствия сильных снегопадов уже успели порядком надоесть как мурманчанам, так и жилищникам. На ежедневную борьбу со снежными завалами выходят и люди, и техника, но не во всегда управляющие компании ответственно относятся к своим обязанностям по уборке вверенных территорий.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «Мы находимся во дворе дома по улице Комсомольская, 3 по конкретной жалобе, которая поступила на портал «Наш Север», которую мониторит ЦУР. Поступила эта жалоба достаточно давно, 4 февраля, и, как видите, сегодня, наконец-то ведутся работы по уборке снега в данном дворе».

Жильцы не на шутку устали терпеть сугробы во дворе своего дома, ведь управляющая компания на обращения людей не реагировала, повлиять на ситуацию смогла только администрация города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «С учётом тяжести нарушений, я считаю, что здесь необходимо привлекать Государственную жилищную инспекцию помимо администрации Октябрьского округа, чтобы рассматривать уже вопрос о соответствии управляющей компании, поскольку здесь на лицо нарушение Жилищного кодекса, а это, прежде всего, безопасность людей».

Несмотря на то, что все силы сейчас брошены на уборку дорог и улиц города, Евгений Никора находит множество нарушений по качеству работы управляющих компаний. Сити менеджер напоминает, что недобросовестное выполнение своих обязанностей чревато для жилищников большими штрафами и даже лишением лицензии.