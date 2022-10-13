«Улица», которая спасает людей с улицы, или Валерий Бабурин более 20 лет помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «Улица» функционирует уже более 15 лет. Неравнодушные северяне оказывают социальную поддержку и защиту бездомным, включая улучшение материального положения.

Основатель и руководитель организации Валерий Бабурин рассказывает о том, что стало толчком к созданию благотоворительной организации, как психологически не выгореть, спасая бездомных, при каких обстоятельствах люди чаще всего оказываются на улице, как обстоят дела учреждения на сегодняшний день.