«Улица» объединяет неравнодушных северян

Несмотря на приближающуюся по календарю весну, суровая северная зима всё еще показывает свой нрав. И если мы ежимся от холода, выходя на улицу, то какого приходится людям, которые вынуждены там жить. Неравнодушные мурманчане решили помочь бездомным, поучаствовав в акции, организованной благотворительной организацией «Улица» и собрали для них всё самое необходимое.

В этих пакетах находится то, что мы привыкли видеть и использовать каждый день – одежда и обувь, средства личной гигиены, крупы, консервы и другие продукты. Но для мурманчан, оставшихся без крыши над головой, эти вещи – настоящая жизненная необходимость, особенно в период сильных морозов.

Спустя некоторое время после начала сбора в ещё недавно пустующем импровизированном складе стали появляться первые пакеты и коробки с помощью от неравнодушных мурманчан. Кому-то не хватало и одного захода, чтобы принести все вещи, подготовленные для бездомных.

Людмила Перепеленко, мурманчанка: «Принесла сейчас продукты. Но сейчас схожу в машину, принесу целый пакет обуви»

В качестве пункта приёма организаторы акции выбрали один из торгово-развлекательных комплексов города. В таких местах всегда бывает много людей.

Олеся Конова, мурманчанка: «Когда устраивают акции, постоянно приносим вещи. Мы и в детские дома ездим, и одежду отдаем, и продукты. Частенько помогаем».

Роман Глек, общественный деятель: «Особенно запомнилось в прошлом году, когда был сбор одежды для тех же самых людей. Насобирали примерно где-то фуру - целую фуру одежды! Вывозили из торгового центра порядка трёх дней. Было просто нереальное количество людей, масса позитива».

В этот раз силами неравнодушных северян удалось собрать 750 килограммов продуктов и 50 килограммов средств гигиены. Всё это отправится в благотворительную общественную организацию «Улица».