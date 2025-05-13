Улица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска

Первый сюжет, сделанный в рамках многочисленных мероприятий к 80-летию Победы, мы посвятили улице, названной в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Казалось бы, это одна из самых непримечательных улиц Мурманска. Но посвящена она дважды Герою Советского Союза Борису Феоктистовичу Сафонову.

Андрей Кирошко, член союза журналистов России, краевед: «Несмотря на то, что нумерация домов уже близится к концу, есть уже 30-й дом, улица начиналась отсюда. Непосредственная застройка жилыми домами, да и прочими производствами какими-то начиналась именно с этого участка. Произошло это в 1941 году. Как раз сейчас мы проходим мимо дома, который был построен в 1941 году. За спиной у нас ещё один дом остаётся - таких «ветеранов» на этой улице всего два».

Борис Сафонов родился в Российской Империи 26 августа 1915 года в селе Синявино Тульской области. Он ещё мальчишкой мечтал стать лётчиком, но с отличием окончив 7 классов общеобразовательной школы, поступил в Тульскую железнодорожную школу. Мечту свою Сафонов не бросил, параллельно с учёбой занимался в планерной школе. Затем вступил в комсомол, а после был зачислен в Тульскую школу лётчиков Осоавиахима, завершил обучение в которой в 1933 году. Сразу после выпуска его призвали в Красную Армию. Парня, демонстрировавшего выдающиеся способности по управлению самолётами, зачислили курсантом в военное училище имени Мясникова, а по его окончании, в декабре 1934 года, направили в 7-ю авиационную эскадрилью имени Дзержинского. Затем молодого курсанта повысили до инструктора парашютно-десантной службы эскадрильи, а в 1938 году он стал помощником военкома эскадрильи по комсомольской работе 15-го истребительного полка. Дальше молодой лётчик решил отправиться на север. В 1940 году он прибыл ВВС Северного флота командиром звена авиационного полка. А первый боевой опыт Сафонов получил в ходе Советско-Финской войны.

Андрей Кирошко, член Союза журналистов России, краевед: «Именно в этом районе, по всей видимости, упали первые бомбы на Мурманск в ночь с 22-го на 23 июня. По немецким документам, налёт на Мурманск был, но задача у немецких пилотов стояла иная, минирование Кольского залива. Что немцы хотели, то они и сделали. Они заминировали залив. Другое дело, что они не учли глубины. Кольский залив – это не Севастопольская бухта. Здесь огромные глубины и в 1941 году эти минные постановки никакой роли не сыграли. Но интересен тот факт, что они применяли бомбы-мины БМ1000, эта аббревиатура так и переводится «бомба-мина». При попадании в воду она становится морской миной, а при попадании на сушу - становится бомбой. Несколько таких бомб падает на берег, были жертвы».

В начале Великой Отечественной войны Сафонов отличился в воздушных боях с лётчиками люфтваффе. Свой личный боевой счёт открыл 24 июня 1941 года, сбив немецкий Не-111. За боевые заслуги Борису Феоктистовичу 16 сентября 1941 года присвоили звание Героя Советского Союза. Кстати, позже ему ещё раз присвоят такое звание, наградят тремя орденами Красного знамени, двумя «Золотыми звездами» и вручат высший авиационный орден Великобритании – Крест «За выдающиеся лётные заслуги».

Улица, названная в честь Бориса Сафонова, находится в Росте и соседствует с улицами Полины Осипенко, Репина, Ушакова, Торцева и с Арктическим переулком. Имя лётчика здешним домам присвоили 14 апреля 1952 года. Сегодня она считается одной из центральных улиц Росты, так называют северный район города.

Андрей Кирошко, член Союза журналистов России, краевед: «Там, где сейчас проходит улица Лобова и улица Сафонова, предполагалось, что это будут две такие перспективы, которые спускаются к заливу. И когда подплывали корабли к Мурманску, первое, что видели моряки, так вот это два дома и уходящие две трассы, две магистрали. Так задумывалось. В итоге, конечно, не получилось, война все эти планы нарушила. Этот район застраивался уже в 80-е годы (в конце 70-80-х) прошлого века. Здесь получили квартиры очень многие работники завода «Севморпуть», 35 завода и в том числе и военные, которые обслуживали атомные подводные лодки, служили здесь».

В процессе развития микрорайона улица была застроена 5-9-этажными домами. Население увеличивалось и здесь построили три школы - №№14, 38, и 57.

Андрей Кирошко, член Союза журналистов России, краевед: «Такие районы строились по всему Советскому Союзу. С точки зрения современного комфорта, он, может быть, не совсем удобен, потому что парковок для машин очень мало. С другой стороны, здесь не только типовые дома, но типовая застройка шла всех площадей: строился микрорайон, тут же строился детский сад и школа. Это было в обязательном порядке. Где-то тут недалеко, как правило, располагалась ещё поликлиника. Это делалось обязательно. Такая философия строительства жилья в Советском Союзе появилась только в 60-х годах».