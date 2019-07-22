Уличные гимнасты удивили горожан трюками

Уличные гимнасты в минувшие выходные удивляли трюками горожан. Соревнования по стрит воркауту проходили на турниках и брусьях. С молодёжным увлечением с модным названием, имеющим корни в советском прошлом, знакомились журналисты «Арктик-ТВ».

Соревнования по стрит воркауту или, проще говоря, уличная гимнастика.

Например, в жизни Ксении Скачко, одной из участниц акции, этот вид спорта с самого детства занимает большую часть времени. В любую погоду и в любое время года юную спортсменку можно увидеть на площадках с турниками. По словам Ксении, единомышленниц, которые могли бы составить компанию ей на тренировках пока нет.

«Девушки сейчас не очень любят уличный спорт, они любят в спортзалы ходить, - утверждает Ксения Скачко, участница соревнований. - Не знаю как другим, а мне нравится на улице, на солнце заниматься. Пацаны стали участвовать, а вот девушек мало».

Горизонтальный упор, ласточка и флажок - это названия невероятно зрелищных и сложных элементов стрит воркаута. Принято считать, что этот вид спорта пришёл к нам из Америки, но это не совсем так. В нашей стране со времен Советского Союза в каждом дворе стояли турники и брусья, а нормативы ГТО включают подтягивания и отжимания. Сейчас можно сказать, что уличный спорт возродился, с 2011 года в Мурманске стали проводится ежегодные соревнования.

«Я смотрю, кто приходит, смотрю уровень, советую, потом встречаемся на площадках, вместе занимаемся», - рассказывает Роман Артемьев, председатель общественной организации «Уличный спорт в Мурманске и Мурманской области».

Спортсмены, которые предпочитают уличные тренировки, утверждают, что воркаут, - это лучший способ, чтобы усовершенствовать собственное тело, сделать его более выносливым, сильным и гибким. При этом семейный бюджет не пострадает, так как для того, чтобы начать заниматься, достаточно найти ближайшую к дому оборудованную площадку.

Целевая аудитория стрит воркаута сегодня - это молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Но организаторы подчеркивают, что эти рамки весьма условны. Втянуться в спортивный образ жизни можно в любом возрасте, было бы желание.