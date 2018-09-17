Уличный фестиваль стал одним из самых ярких событий сентября

Жонглеры, музыканты и необычные артобъекты представили третий уличный фестиваль на Музыкальной аллее. Участником творческого мероприятия мог стать любой желающий: для кого-то это был дебют, а кто-то стал уже постоянным участником праздника.

Городской уличный фестиваль превратил Музыкальную аллею на улице Воровского в сказку Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье». Артобъекты, напоминающие о фантастическом мире писателя, удивительно гармонично сочетались с костюмированным шоу. Зрители могли встретить здесь Русалку, Курта Кобейна или разгуливающих в экстравагантных нарядах девушек. Встречались и те, кто менее эпатажен в своих проявлениях, например, Юлия Семёнова - начинающая художница, которая посреди парка раскрашивала пастельными тонами ламу.

-Я люблю лам, у меня есть пунктик небольшой, - признаётся Юлия Семенова, художница. - Я бы хотела ламью ферму организовать, если бы было можно, они мне очень нравятся.

Спустя всего пять минут после начала фестиваля аллея заполнилась людьми: кто-то делал фото на память, а кто-то слушал душеразрывающие песни молодых вокальных коллективов. И каждый из посетителей сквера замирал очарованный магическими движениями танцовщиц.

Восточный танец - это всегда импровизация, его движения никогда не повторяются, поэтому каждое выступление уникально.

Такие творческие площадки позволяют раскрыть прекрасное в каждом, подарить чудо и сказку окружающим тебя людям, зарядиться положительными эмоциями на долгое время.