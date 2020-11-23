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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.20 19:30

Улицу Старостина и Северный проезд надёжно связали сразу две новые лестницы

Удобные спуски оборудованы на месте народных троп, которыми годами пользовались жители микрорайона.

Спуск от дома № 32 на улице Старостина в сторону центра города раньше радовал разве что детей. Зимой он превращался в своеобразную горку, с которой можно было скатиться на санках. Для жителей близлежащих домов такой аттракцион был попросту опасным.

Роман Кастель, местный житель: «Зимой была большая проблема, очень скользко, многие падали здесь».

Лестницы стали своеобразным подарком для мурманчан, которые до их появления вынуждены были искать обходные пути, чтобы спуститься вниз. Для скалистых районов такие пешеходные «мостики»  просто необходимы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вот такие, казалось бы, небольшие проекты, ну совсем маленькая лестница, но связи пешеходной у людей вот от этих домов практически с улицей Папанина не было».

Годом раньше в этом районе была построена новая детская площадка с мини-скалодромом. Маленькая транспортная артерия в виде лестницы поможет детям безопасно добраться до нового комплекса. А для мам с колясками спуск оборудован удобными поручнями и направляющими.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Это удобный подход к детской площадке и эта лестница очень востребована жителями микрорайона».

Антонина Климова, депутат городского Совета депутатов: «Они сказали: «Замечательно! Проход пешеходный отличный. С освещением, с хорошими ступеньками». Замечательно, что сделали, что с коляской можно спуститься теперь».

В ближайшее время преображение территории продолжится. Предстоит отремонтировать или заменить поломанное ограждение вдоль дороги ниже детской площадки, а также привести в порядок трансформаторную подстанцию.

Комментарии

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