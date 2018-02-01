Улицу Старостина очистят от наледи, когда потеплеет

Ледовый накат, образовавшийся на проезжей части улицы Старостина после аварии на водопроводе, стал головной болью и для автомобилистов, и для коммунальных служб, вынужденных работать на участке в экстренном режиме.

К ликвидации последствий от вырвавшейся воды коммунальщики приступили после первых же тревожных сигналов мурманчан. В кратчайшие сроки была убрана снежная каша, были приняты все меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Но завершить дело помешали сильные морозы. В настоящий момент на аварийном участке введены ограничения скорости, а также идёт постоянная подсыпка трассы, чтобы из-за скользкой дороги не произошло ДТП. На эти цели рабочие применили 100 тонн пескосоляной смеси. «Как только потеплеет, хотя бы до -5 градусов, дорожное полотно будет полностью очищено ото льда», - заверил журналистов «Арктик-ТВ» Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства».