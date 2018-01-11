Улицу Володарского затопило!

Крупная авария на теплосетях в Мурманске. В центре города затопило улицу Володарского. Вода текла по проезжей части и тротуарам, что заметно осложняло движение транспорта и пешеходов.

По словам очевидцев, лужи в некоторых местах достигали глубины 20 сантиметров. Кроме этого без снабжения остались несколько домов.

Экстренные службы довольно быстро отреагировали на происшествие - в середине дня о произошедшем напоминали только снежные отвалы, собранные грейдером специально, чтобы направить воду в ливневые колодцы. Пока такой бруствер мешает прохожим, но совсем скоро должны убрать и его.

Впрочем, официальных комментариев относительно аварии в центре города не поступало.