День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.22 19:30
Улицы бывают разные, или Зачем Валерий Бабурин создал региональную благотворительную общественную организацию помощи бездомным «Улица»
Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «Улица» функционирует уже более 15 лет.
Неравнодушные северяне оказывают социальную поддержку и защиту бездомным, включая улучшение материального положения. Основатель и руководитель – Валерий Бабурин рассказал нашей телекомпании о том, как обстоят дела учреждения на сегодняшний день.
Обо всём подробно смотрите сегодня, 13 октября, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
-Скоро в эфире04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)В Североморске уют в старом доме поддерживает ТСЖ «Уют»-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада обсудили предложения Мурманской областной Думы