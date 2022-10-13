Улицы бывают разные, или Зачем Валерий Бабурин создал региональную благотворительную общественную организацию помощи бездомным «Улица»

Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «Улица» функционирует уже более 15 лет.

Неравнодушные северяне оказывают социальную поддержку и защиту бездомным, включая улучшение материального положения. Основатель и руководитель – Валерий Бабурин рассказал нашей телекомпании о том, как обстоят дела учреждения на сегодняшний день.

Обо всём подробно смотрите сегодня, 13 октября, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.