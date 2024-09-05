Улицы и дворы Мурманска продолжают обновляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Одним из мест, где теперь жители могут комфортно гулять и отдыхать, стала территории у дома №14 корпус 1 по улице Радищева.

Долгое время жильцы дома по улице Радищева не могли нормально передвигаться. Большая лестница была практически разрушена, проезжая и пешеходная части дороги тоже нуждались в ремонте. Благодаря работе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» ситуацию удалось переломить.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «На самом деле, территория здесь не настолько большая, но, видя результаты работ, мы понимаем, что они были очень серьёзные и колоссальные. Это связано с наличием скального грунта. На сегодня мы видим, что двор стал очень уютным. Провели работу с освещением, поставили дополнительные опоры наружного освещения».

Отметим, что в рамках нацпроекта завершены 4 из 9 объектов, которые запланированы к ремонту в этом году. Пять мест находятся в высокой степени готовности. Но это не все перемены в жизни города.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Это инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом план «На Севере – жить». Это ямочный ремонт дворов - очень важная история. Финансирование на Мурманск выделено 200 млн рублей. Под эти деньги законтрактовали 335 дворовых территорий. Эта ремонтная кампания движется также хорошими темпами».

А возвращаясь к теме двора на улице Радищева, нельзя не отметить, что помимо долгожданного ремонта территории теперь здесь благоустроена и небольшая зона отдыха.