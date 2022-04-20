Улицы Полярного хранят память героев Великой Отечественной войны

В самом начале Великой Отечественной войны Северный флот находился в нестабильном состоянии. Он был самым молодым формированием, в его составе отсутствовали линейные корабли и крейсеры. Ставка делалась на людской резерв и профессионализм моряков.

Очень многие переломные моменты в ходе войны в Заполярье происходили благодаря точным указаниям военноначальников. Большинство улиц Полярного до сих пор «помнят» этих героев. Это улицы имени Фисановича, Душенова, Гаджиева, Моисеева, Сивко, Лунина, Гандюхина… В 1961 году в городе появился ещё ряд домов с загадочным для неместных названием, но старожилы знают, что это ещё один памятный знак на карте города воинской славы.

Людмила Армянинова, председатель общества «Дети войны», г. Полярный: «Пожалуйста, улица Героев Тумана. Вы посмотрите, какой он подвиг совершил! А ведь не все об этом знают: против такой армады немецких кораблей пошёл этот маленький катер».

К концу 1941 года у советников защитников сформировалась на берегу Баренцева моря устойчивая линия обороны. Это обеспечивало прохождение караванов союзников и отражение ударов немецкой армии.

А Полярный продолжал оказывать содействие армии, как главная база Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Моряки крепко держали врага в прибрежном районе, у нашей границы, обескровливая и изматывая врага.

В это время в самом городе велись и другие работы.

Олег Вербин, главный хранитель Городского историко-краеведческого музея, краевед, г. Полярный: «Была плавмастерская «Красный Горн». На ней ремонтировали надводные и подводные корабли. Это был мелкий ремонт, тем не менее, работы были достаточно сложными. Напряжённая была ситуация. На плавмастерской производили и гранаты РГД».

О роли Полярного в военные годы узнали слушатели четвёртой лекции, организованной в рамках проекта «Военный Полярный». Музей реализует его совместно с Союзом ветеранов подводных лодок Северного флота при поддержке Фонда президентских грантов.