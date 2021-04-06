Улучшение эпидемической обстановки позволяет правительству Мурманской области планировать летнюю оздоровительную кампанию

61 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+33), Североморске (+9), и Оленегорске (+5).

Улучшение эпидемической обстановки позволяет правительству Мурманской области запланировать летнюю оздоровительную кампанию для школьников. На эти цели из бюджета выделено почти 250 миллионов рублей. Ребята поедут, в том числе и в лагеря в Краснодарском крае и Крыму. Для детей, профессионально занимающихся спортом и художественным творчеством, будут организованы профильные смены.

На базе школ региона так же откроют 73 лагеря. Оздоровительные учреждения будут работать в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями.