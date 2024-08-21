Ульяна Зайцева и Оксана Кузьмина: о проекте «Здесь вопросы задаю я!»

Проект «Здесь вопросы задаю я!» реализуется телекомпанией «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Уникальность его в том, что ведущие – юные северяне.

Они задают вопросы губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Готовые программы можно увидеть на сайтах информационного агентства «СеверПост» и телеканала «Арктик-ТВ». И, конечно, в эфире телередакции, а также в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ульяна Зайцева и Оксана Кузьмина рассказывают о том, как родилась эта идея, как проходили съёмки, что осталось за кадром.