Улыбайтесь, вас снимают в центре Мурманска!

Камеры видеонаблюдения установили на главной площади Мурманска Пять Углов. По всему периметру площади установили 6 камер видеонаблюдения. Они обеспечат безопасный отдых жителей Мурманска и предотвратят возможные акты вандализма.

Центр города ежедневно посещают тысячи горожан, главная площадь - излюбленное место для отдыха туристов, здесь расположены горки и ледяные скульптуры, световые композиции. Зачастую они и становятся объектом хулиганских выходок, но таких случаев становится всё меньше.

- Минимальное количество вандализма мы отмечаем, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Один или два случая, когда что-то сломали, когда мы обращались в полицию. Горожане нормально относятся к оформлению города.