Улыбка - самый яркий и красивый аксессуар: бездумный шопинг уходит в прошлое. На его место пришло осознанное потребление

Обновление гардероба дело ответственное. Ошибёшься с цветом или фасоном и вещь отправится в дальний угол шкафа. Чтобы этого не произошло, надо посоветоваться с персональным стилистом.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «Женщины перестали скупать всё подряд, покупают осознанно, следят за модой и тенденциями. Сейчас основной тренд — это женственность: приталенные фасоны, интересные силуэты».

Если говорить о цветах, то стоит отдать предпочтение пастельным оттенкам: молочному, голубому, жёлтому, розовому и белому.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «Голубой цвет, например, идёт практически к любой внешности. Одна голубая рубашка или свитшот освежает весь образ и сочетается со всем».

В противовес оверсайзу дизайнеры выбирают фасоны, которые подчеркивают фигуру. Актуальны укороченные пальто, тренчи и жакеты, акценты на линию плеч и приталенные силуэты.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «Это приталенные силуэты. Вот красивый жилет с активной линией плеча. Мы можем его увести в кэжуал стиль, добавить джинсы и лодочки. И пойти вечером с подружкой поужинать. Или, добавив брюки, получим офисный комплект».

Что касается материалов, то весной и летом 2026 года модный образ украсит бельевой стиль. Шёлк, атлас и кружево больше не прячутся под одеждой, а становятся полноценной частью повседневных и вечерних образов.

- Мы сейчас видим кружевной топ, это может быть и лонгслив и боди. Можно совмещать со спортивными вещами. Микс стилей сейчас тоже на пике популярности.

- Да, я видела, кожаные куртки и платье в бельевом стиле.

- Это не избитая стилевая формула.

Даже самый простой образ заиграет по-новому с помощью правильных деталей. В этом сезоне аксессуары должны быть заметными: в тренде яркие, массивные и необычные украшения.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «Крупные. массивные украшения. Самая простая базовая вещь с таким кольцом или серьгами будет смотреться совершенно по-новому. Дальше массивные кольца на ваших пальчиках».

Сумка, по словам стилиста, важный завершающий акцент. Достаточно всего двух: одна объёмная и вместительная, а вторая - аккуратная - для маленького чёрного платья.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «Важно, чтобы сумка держала форму».

Но, пожалуй, главный совет от профессионала, не надо гнаться за трендами, надо слушать себя. Если вы уверенно себя чувствуете в образе, то оставляйте его в гардеробе, а если, надевая, ощущаете скованность и думаете, поскорее бы снять, то покупать эту вещь не стоит.

- Любую старую вещь можно застилизовать и обыграть, главное, чтобы другие вещи были современного кроя и цвета. Самое главное, не надо брать вещи, которые нам малы, не по размеру. Если вещь обтягивает, то она должна быть одна, остальные в образе – объёмные.

Мода меняется часто: сегодня в тренде массивные серьги, завтра минимализм. Но стилисты уверены, что есть одна деталь, которая преображает лучше любой дизайнерской вещи.

Евгения Владимирова, персональный стилист: «На самом деле не так важны аксессуары, как внутренняя уверенность в себе и конечно улыбка. Улыбка - это самый яркий и красивый аксессуар, который на себя с утра может надеть женщина».