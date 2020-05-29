Улыбки детей - главная награда для шефов-портовиков

Мурманский морской торговый порт в преддверии Дня защиты детей сделал приятные и нужные подарки воспитанникам Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Теперь у ребят будут не только новые самокаты и настольные игры, но и более комфортные условия проживания.

Улыбки детей - главная награда для взрослых. Об этом точно знают в Мурманском морском торговом порту. В канун 1 июня - Дня защиты детей генеральный директор предприятия Алексей Рыкованов посетил Мурманский центр социальной помощи семье детям. Ребята получили подарки, которые точно пригодятся наступающим летом: новые самокаты и средства для защиты от падения. Теперь скучать им точно не придётся.

Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Наше предприятие своей социальной деятельностью помогает школьным, дошкольным учреждениям, помогает Центру, другим социально значимым предприятиям города Мурманска. Что особенно ценно, мы проводим такую работу ежегодно и будем продолжать оказывать поддержку».

Главным подарком от акционерного общества стал денежный сертификат на 700 тысяч рублей. В центре уже точно знают, на что пойдёт такая внушительная сумма.

Людмила Ушакова, директор Мурманского центра социальной помощи семьи и детям: «Особое спасибо за этот сертификат, который позволит обновить мягкую мебель в группах детей школьного, дошкольного возраста и в группе детей инвалидов».

В учреждении, благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта появится новый кабинет профориентации, где ребята научатся начальным трудовым навыкам - шитью, кулинарии, плотницкому делу. Портовики уже не первый год оказывают поддержку региональному Центру социальной помощи семье и детям. Градообразующее предприятие помогло учреждению в замене напольного покрытия в спортивном зале и в строительстве пандуса, необходимого для детей с ограниченными возможностями здоровья.