В санаторий – только со справками!Пандемия не помешает лову сёмги на реках Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.20 19:30

Улыбки детей - главная награда для шефов-портовиков

Мурманский морской торговый порт в преддверии Дня защиты детей сделал приятные и нужные подарки воспитанникам Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Теперь у ребят  будут не только новые самокаты и настольные игры, но и более комфортные условия проживания.

Улыбки детей - главная награда для взрослых. Об этом точно знают в Мурманском морском торговом порту. В канун 1 июня - Дня защиты детей генеральный директор предприятия Алексей Рыкованов посетил Мурманский центр социальной помощи семье детям.  Ребята получили подарки,  которые точно пригодятся наступающим летом: новые самокаты и средства для защиты от падения. Теперь скучать им точно не придётся.

Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Наше предприятие своей социальной деятельностью помогает школьным, дошкольным учреждениям, помогает Центру, другим социально значимым предприятиям города Мурманска.  Что особенно ценно, мы проводим такую работу ежегодно и будем продолжать оказывать поддержку».

Главным подарком от акционерного общества стал денежный сертификат на 700 тысяч рублей. В центре уже точно знают, на что пойдёт такая внушительная сумма.

Людмила Ушакова, директор Мурманского центра социальной помощи семьи и детям: «Особое спасибо за этот сертификат, который позволит обновить мягкую мебель в группах детей школьного, дошкольного возраста и в группе детей инвалидов».

В учреждении, благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта  появится новый кабинет профориентации, где ребята научатся начальным трудовым навыкам - шитью, кулинарии, плотницкому делу. Портовики уже не первый год оказывают поддержку региональному Центру социальной помощи семье и детям. Градообразующее предприятие помогло учреждению в замене напольного покрытия в спортивном зале и в строительстве пандуса, необходимого для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
Комментарий к новости:В санаторий – только со справками!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)05:30Городские хроники (6+)05:45«Сделай шаг». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на репчатый лук, куриные яйца, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 29 копеек, доллар потерял почти 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 776 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика