Умение действовать на 10 ходов вперед, принимая решение за секунды

В Мурманске провели 1 этап кубка города по быстрым шахматам.

Несмотря на название турнира, времени на партию даётся 15 минут вместо 5, как в блице. Это позволяет участникам в достаточной мере обдумать позицию.

За столами спортсмены со всей Мурманской области. После отыгранных партий наградили победителей. 14-летний мурманчанин Дмитрий Хвостов одержал победу над всеми соперниками. Вторым стал Сергей Коломиец из Североморска, «бронза» у Владимира Трофимова, из Мончегорска.

Следующий этап Кубка города, теперь уже по блицу, состоится 23 ноября.