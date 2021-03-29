Умения командиров подразделений вести современный бой в арктических условиях оценены положительно

Возможность военного конфликта в Арктике – современный военный тренд. Событие крайне нежелательное, однако, вполне реальное, а потому подготовка к нему жизненно необходима. Как раз подобное боестолкновение с вероятным противником и было отработано мотострелковым батальоном Северного флота.

«Арктические» танки, «Грады», «Акации», «Туннгуски» - мотострелки Северного флота на учениях в Печенгском районе собрали целый «оркестр» орудий войны. Бойцы отражали нападение предполагаемого неприятеля, а также преодолевали условно заражённые участки местности.

По словам руководителя учений командира бригады Дениса Курило, особое внимание в ходе занятий уделялось отработке взаимодействия между различными подразделениями, а также маскировке и разведке местности. Умения командиров подразделений вести современный бой в арктических условиях были оценены положительно.