Умершая женщина – уже шестой человек, скончавшийся от CoViD-19 в регионе

В сводках новостей о коронавирусе появилась печальное сообщение. Скончалась 69-летняя северянка с положительным тестом на Ковид-19.

У неё была двусторонняя пневмония и положительный результат на коронавирус. Первый тест на опасную инфекцию у северянки подтвердился, а затем на фоне лечения два последующих были отрицательными.

Женщина лечилась в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. После ухудшения состояния на реанимобиле её перевели в областную больницу имени Баяндина. Также её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на все усилия врачей, пенсионерку спасти не удалось.