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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.23 19:30

«Умершего» криминального авторитета Степана Мурманского экстрадировали на родину

44 года он занимался криминалом, а первую кражу совершил в 15 лет. Мурманские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении Степана Фурмана, которого правоохранители называют «вором в законе».

Денис Колесников, начальник СУ УМВД России по Мурманской области: «Обвиняется он в том, что занимал высшую иерархию в преступной среде на территории Мурманской области. Уголовное дело мы возбуждали ещё 27 августа 2019 года. Долгое время гражданин Фурман скрывался на территории, вернее за пределами РФ. Перемещался по разным странам».

Задержали и экстрадировали на родину Фурман из Португалии в прошлом году, а в этом этапировали в Мурманскую область для проведения следственных действий.

Андрей Магеря, заместитель начальника УУР УМВД России по Мурманской области: «На территории Германии в отношении Фурмана Степана Николаевича возбуждено уголовное дело по отмыванию денег, добытых преступным путём. И в Португалии он был задержан за подделку документов».

Подозреваемый пытался уйти от ответственности, так на руках у правоохранителей оказался паспорт умершего в Прибалтике человека, кончено на имя Фурмана Степана Николаевича.

Денис Колесников, начальник СУ УМВД России по Мурманской области, полковник юстиции: «Консульское учреждение Литвы в наш адрес действительно направило документ о том, что ими был обнаружен труп, на котором находился паспорт Фурмана Степана Николаевича. И предоставили в наш адрес информацию».

Но уйти от органов следствия у Фурмана не получилось, сейчас он находится в СИЗО и ожидает суда.

Борис Грачев, заместитель начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Прокуратуры МО: «Суд будет проходить с участием присяжных заседателей. В начале будет решаться присяжными вопрос виновности. То есть, присяжные ещё должны будут оценить доказательства органов предварительного расследования и после этого, в случае признания Фурмана виновным, если доказательная база будет достаточной, то с учётом всех характеристик личности Фурмана будет прокуратурой запрошено для него наказание».

Санкция, по которой обвиняют предполагаемого «вора в законе» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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