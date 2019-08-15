Умирать не собираюсь! Но в Мурманской области построят первый крематорий

В следующем году в Мурманской области построят первый крематорий, оснащённый новейшим оборудованием. Объект будет включать кремационный блок и административную часть с небольшим залом прощаний.

Сдавать постройку будут в два этапа: в январе 2020 года запустят кремационный зал, а к лету следующего года - прощальный. По информации из соцсетей, стоимость кремации составит примерно 20 тысяч рублей при том, что сейчас жители области вынуждены платить около 85 тысяч, чтобы кремировать умершего в Питере. Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у горожан, а что они думают, о новой услуге?

Вот какие отклики мы получили:

- Мест для захоронения не так уж и много, люди умирают, так уж получается в этой жизни. Если хоронить только в гробах, то рано или поздно, свободные территории закончатся. Либо перекапывать могилы, проводить эксгумацию, либо находить другие участки. Хотя проще, на мой взгляд, кремировать, организовать место для этих урн, что сэкономит и место, и деньги, и логичнее в наше время.

- Присутствует такое в нашей жизни, что есть такие люди, нечистые на руку, хотят обогатиться за счёт чужого горя. Кремация, наверное, упростит эту печальную процедуру.

- Я не знаю, что это такое! Мне это не особо надо.

- Я считаю, что он нужен, потому что кладбища занимают слишком много места.

- Эта тема для меня не является актуальной, поэтому ответа адекватного дать не могу. Нужен он или нет? Наверное, кому-то нужен, есть разные точки зрения, возможно, кому-то это нужно.

- Умирать не собираюсь, поэтому ничего не думаю!